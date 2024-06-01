شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد أهمية تكاتف الجهود لوقف الحرب فى غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السيناتور "ليندسى جراهام"، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى.

أشاد السيناتور جراهام خلال اللقاء بالدور المحورى والأساسى الذى تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

الرئيس السيسي خلال اللقاء

أشاد بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر والولايات المتحدة والتى أثبتت الأزمات المتتابعة إقليمياً وعالمياً أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها.

نوه بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف فى قطاع غزة ومثمناً الأعباء التى تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

لقاء الرئيس السيسي بزعيم الأقلية الجمهورية

أكد الرئيس السيسى أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً.

حذر الرئيس من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التى يعانى منها أهالى القطاع وانعكاساتها على الأمن الإقليمى.

أكد ضرورة انخراط كل الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.