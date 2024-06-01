شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اللغة الثانية فى الإعدادية ستكون خارج المجموع ولكن بنجاح ورسوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم التركيز في المرحلة الإعدادية على الأعمال البحثية وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللغة الأجنبية الثانية، كما أوضح أن اللغة الثانية ستكون مقررة من الصف الأول الإعدادي، مضيفا: لدينا معلمين بالفعل للغة الثانية وسيكون لدينا 50 ألف معلم بنظام للعام الدراسي المقبل، بعد موافقة الدولة على ذلك ووضعت مخصصاتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.

وقال إن اللغة الثانية ستكون أول عام نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، وبعد ذلك سنعيد النظر في مدى دخولها للمجموع أم لا.