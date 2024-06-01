شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح موقف الطلاب غير الحاصلين على أجهزة التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع طلاب أولى وثانية ثانوي الذين لم يحصلوا على التابلت هذا العام، سيحصلون على التابلت خلال أجازة الصيف، أو مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم صرف حافز إثابة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وقيمة هذا الحافز مرضية جدا، ونتمنى أن نستطيع الاستمرار في صرفه سنويا.