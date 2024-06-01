شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: منعنا عقد امتحانات الثانوية العامة ببعض اللجان الساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه تم صرف حافز إثابة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، عن السنة الماضية، موضحاً أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 يوجد بها كاميرات مراقبة، ومتصلة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، ونستطيع بسهولة معرفة ومشاهدة كل ما يجري بأي لجنة على مستوى الجمهورية، وتم استبعاد لجان ساخنة بعد أن تبين عدم ملائمة إجراء امتحانات بها هذا العام.

وقال الوزير "كل المعلمين شرفاء، وكل المراقبين في اللجان شرفاء، وإذا شرد واحد أو اثنين منهم، فهذا لا يعني أن الكل سيئ".

ولفت إلى أنه يتم مراجعة أوراق إجابة الطلاب المشكوك في قيامهم بالغش، عبر مراجعة تطابق إجاباتهم في الأسئلة المقالية، ولن نتراجع عن ذلك وإجراءاتنا صارمة في هذا الشأن.