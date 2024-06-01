شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق برنامج خطباء المستقبل للدفع بهم في المجال الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوى المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف بأنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالخطباء المتميزين علميًّا ودعويًّا من الشباب، قررت وزارة الأوقاف إطلاق برنامج خطباء المستقبل ؛ ليضم نخبة شديدة التميز من خطباء الأوقاف المتميزين تحت سن الخامسة والأربعين عامًا ؛ لتتعهدهم الوزارة ببرنامج علمى وتأهيلى وثقافى ومهارى متميز، بإشراف وكيل الوزارة لشئون الدعوة ورعاية خاصة من وزير الأوقاف.

ويقوم البرنامج على اختيار الأئمة الشباب الأكثر تميزًا فى مجال الخطابة تحت سن الخامسة والأربعين عامًا والدفع بهم فى القوافل والندوات والأسابيع الدعوية والمجالات الإعلامية لصقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والمهارية، وذلك بناء على ترشيح المديريات واجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة لذلك.