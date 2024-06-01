شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: البحوث التطبيقية الحل لزيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يؤكد دائما على أهمية البحث العلمى وضرورة الاستفادة من جميع الطاقات البحثية فى جميع المجالات، ويولى اهتماما كبيرا بالباحثين الجادين ويوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

وأضاف خلال اجتماع عقده اليوم فى مركز بحوث الصحراء بالمطرية بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض الباحثين فى المركزين و قيادات الوزارة أن مصر تمتلك أكبر مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء فى المنطقة ويعمل فيهما آلاف الباحثين مشيدا بجهودهم فى خدمة الزراعة المصرية والبحث العلمى الزراعى المصرى من خلال التوسع الرأسى بزيادة الإنتاجية.

ونقل القصير للباحثين رسائل وتوجيهات الرئيس حول ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تخدم قطاع الزراعة وقال انه فى ظل محدودية الموارد الطبيعية من الأراضى والمياه يكون البحث العلمى التطبيقى هو الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه كما أن البحوث التطبيقية هى الحل لمواجهة التحديات المتحدثة التى تواجه الزراعة بسبب التغيرات المناخية والتصحر والملوحة والجفاف وندرة المياه.

وطرح وزير الزراعة على الباحثين القضايا المهمة التى يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة والتى وجه بها الرئيس السيسى مثل التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديث والميكنة الزراعية واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائى والمقاومة للاجهادات البيئية والجفاف والحرارة كذلك الامصال واللقاحات البيطرية واستنباط أصناف جديدة من التقاوى وسلالات مواشى تتلائم مع البيئات الصحراوية ،بالإضافة إلى الاهتمام بالبحوث التطبيقية حول بدائل القمح لتقليل الفجوة الغذائية والفاتورة الاستيرادية .

وأضاف القصير أنه يجب أيضا العمل على استنباط ممارسات زراعية جديدة تسهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير المياه أيضا تطوير وسائل مكافحة الآفات والحشرات التى تؤثر سلبا على المحاصيل الاستراتيجية .

ووجه وزير الزراعة أيضا ضرورة الاهتمام بالاصول لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها فى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل موجها باستغلال هذه الاصول بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

واستمع القصير إلى أراء ومقترحات الباحثين وأكد على ضرورة التواجد دائما مع المزراعين فى الحقول لحل المشكلات التى تواجههم على أرض الواقع والتوسع فى الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحذى مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الباحثين فى المركزين والعمل الجماعى مؤكدا أن الوطن يحتاج إلى جهود جميع أبنائه وأن الدولة لا تبخل على تقديم كل الدعم للبحوث التطبيقية، موجها الشكر إلى الباحثين والعاملين فى مركز بحوث الصحراء المتواجدين فى التجمعات الزراعية بشمال سيناء وكذلك الجهات المعاونة من جهاز تحسين الاراضى وقطاع الزراعة الآلية والجهات الأخرى المعاونة والذين يقومون بجهود متميزة فى دعم منتفعى التجمعات بسيناء والمساهمة فى تنمية هذا الجزء الغالى من أرض الواقع.