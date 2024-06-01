شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة أفضل أعمال العشر الأولى من ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة الرابعة من شهر 7/ 6/ 2024 بعنوان أفضل أعمال العشر الأولى من ذى الحجة، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو وذلك على النحو الآتى:

الجمعة الأولى 7 يونيو بعنوان : أفضل أعمال العشر الأولى من ذى الحجة

الجمعة الثانية 14 يونيو بعنوان : حرمة الدماء و الأموال والأعراض فى ضوء خطبة الوداع

الجمعة الثالثة 21 يونيو بعنوان : تكامل الأدوار فى الهجرة النبوية و الدروس المستفادة من ذلك

الجمعة الرابعة 28 يونيو بعنوان : الهجرة النبوية وأسس بناء الدولة و الحفاظ عليها

وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.