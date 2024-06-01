شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السكر على بطاقة التموين ونصيب الفرد خلال شهر يونيو 2024 .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية للمنافذ وفروع الشركات التابعة لصرف السلع المدعمة ضمن مقررات تموين شهر يونيو 2024، حيث يتم طرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو وتصرف البطاقة الواحدة حتى 6 كيلو لمن يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد، بالإضافة إلى صرف سكر حر إضافي بسعر 27 جنيها للكيلو، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر وذلك في إطار الحرص على توفير السلع للمواطن بأسعار مدعمة.

وكانت وزارة التموين قد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا في محافظات جديدة "الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد"، اعتبارا من اليوم السبت أول يونيو 2024، وذلك بعد نجاحها في العديد من المحافظات، مثل الأقصر، وبورسعيد، ومطروح، والقاهرة، والغربية، وبورسعيد، والشرقية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم حيث تعتمد المنظومة على نظام "سيستم" إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.