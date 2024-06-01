قواعد ومواصفات جديدة للثانوية العامة.. الوزير يعلن 4 مسارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الثانوية العامة الجديدة التي تعمل عليها الوزارة مع وزارة التعليم العالي.

وقال الوزير، خلال اجتماعه مع عدد من محرري الوزارة، اليوم السبت، أن الهدف من الثانوية العامة الجديدة هو تعدد فرص للثانوية العامة الجديدة، إذ أن هناك نظامًا للبرمجة والذكاء الاصطناعي لذا يجب اتباع نظام المسارات.

وأشار إلى أن هناك 4 مسارات في الثانوية العامة الجديدة هما: "مسار للقطاع الطبي، والهندسية، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية".

وكشف الوزير، القواعد العامة للثانوية العامة الجديدة هما: "حرية الاختيار وتعدد الفرص ومراعاة وظائف المستقبل والمواد المؤهلة".

وأشار إلى أن كل طالب له الحق في دخول مسارين، إذ أن كل طالب له مادتين مؤهلين له خلال الدراسة.

وأكد أنه سيتم تطبيق الثانوية العامة الجديدة حين صدور القانون ويتم تطبيقه على الصف الأول الإعدادي حين صدور القانون، لافتًا إلى أن الثانوية العامة الحالية مستمرة حين صدور القانون.

وأوضح أنه جار العمل مع وزارة التعليم العالي في هذا الأمر وبعض ذلك عرض القانون على مجلس النواب.