قرار قضائي جديد بشأن حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح مدينة نصر، 9 يوليو لنظر استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، بتهمة التعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

كان محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس المتهم لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائياً وألزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض، وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

فماذا يعني إيقاف تنفيذ حبس حسين الشحات؟

أجاز قانون العقوبات للمحكمة أن تُوقف تنفيذ الحكم على أي متهم صدر عليه حُكم بالحبس لا يتجاوز سنة.

وتنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".

ويستمر إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، وفق ما نصت عليه المادة 56 من قانون العقوبات.

ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق حسين الشحات في حالتين حددتهما المادة 56 من قانون العقوبات؛ أولها إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن "الشحات" صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وإذا ظهرت أي من الحالتين السابقتين وألغي إيقاف الحبس بحق اللاعب تكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات.

وبعد انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر الحكم بها كأن لم يكن، حيث نصت المادة 59 من قانون العقوبات على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".

كان محمد الشيبي، لاعب بيراميدز اتهم حسين الشحات بسبه وقذفه وضربه أثناء نشاط رياضي في مباراة جمعت الفريقين بالدوري المصري، والذي سبق أن اعتذر لاعب الأهلي عنه.