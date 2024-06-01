سقوط أباطرة الحشيش في 3 محافظات.. وقيمة المضبوطات 3.5 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة- الإسماعيلية- الشرقية)، جهودها ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملات عن النتائج الإيجابية الآتية:

▪️ مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة القنطرة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام).

▪️ مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.. وبحوزته (2.100 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (3.600 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

▪️ مديرية أمن الشرقية

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بلبيس.. وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.450 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.