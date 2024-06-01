يمنح الطلاب شهادات مزورة.. ضبط سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسكندرية، واتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة" – عدد من الشهادات خالية البيانات - عدد من الكارنيهات الدراسية - مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه – كتب مجهولة المصدر - دفاتر إيصالات استلام نقدية –– أجهزة ومعدات يتم استخدامها في النشاط المُشار إليه - جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.