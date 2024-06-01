غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 1154 مخالفة تليفون أثناء القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 24878 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1763 مخالفة السير بدون تراخيص، و 24 دراجة نارية مخالفة، و6748 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و 1154 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.