بينهم ربه منزل.. قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 3 متهمين بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلامياً بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية"، لجلسة 24 يونيو الجاري لسماع أقوال شهود الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

المتهمون هم: عمر هاني فاروق البسطويسي 28 عام، تاجر ملابس "محبوس" ـ وعامر جمعه صافي علي 30 عام، عامل زراعي " محبوس " ـ وساره سيد رزق ابو سريع 31 عام، ربه منزل " هاربه "

كانت أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة أوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف الي استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الارهابي لجماعة ارهابية، واحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.