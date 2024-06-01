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شماريخ وبمب.. سقوط عاطل العاشر بـ 8 آلاف قطعة نارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية، أفادت قيام عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية بالاتجار في الألعاب النارية متخذا دائرة القسم وكرا لنشاطه الإجرامي.

أمكن ضبط المتهم وعُثر داخل جراج منزله على (عدد 8010 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

جري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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