شكرا لقرائتكم خبر عن رودينة من أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة: حلم الأوائل هدفى والصلاة سر تفوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت رودينة هاني محمود فرجاني، الطالبة بإدارة الحوامدية التعليمية، ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحصولها على الدرجات النهائية بالامتحانات، بمجموع درجات 280 درجة.

وعبرت "رودينة" عن سعادتها بتفوقها وحصولها على الدرجات النهائية في الامتحانات، مؤكدة سعيها طوال العام الدراسي للتفوق وحصد الدرجات النهائية في المواد الدراسية لتكون الأولى على مستوى المحافظة: "كنت بسعى أكون من الأوائل، وقبل ما النتيجة تظهر كنت متوقعة، ولما شوفت اسمي في الكشف لم أتمالك نفسي من الفرحة".

وأشارت إلى أنها شعرت بمسؤولية كبيرة منذ التحاقها بالصف الثالث الإعدادي، وكان لديها دافعًا قويًا للنجاح بتفوق وحصد مراكز متقدمة، موضحة لـ"الخليج 365" أنها كانت تذهب لدروسها يوميًا وتذاكر المواد أولًا بأول وتنظم وقتًا لحفظ القرآن الكريم، إذ كانت تستيقظ يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا تذاكر ما عليها من مواد حتى قدوم وقت الدروس، وعند عودتها للمنزل تستكمل مذاكرتها.

وأكدت أن سر نجاحها وتفوقها الدراسي، التزامها بالصلاة وحفظها للقرآن ودعم وتشجيع والديها ليها لتكون الأولى، ناصحة الطلاب المقبلين على مرحلة الشهادة الإعدادية أن يكون لديهم هدفًا واضحًا وهو التفوق والنجاح بأعلى الدرجات ويسعوا بالاجتهاد والمذاكرة لتحقيقه.

وعبر هاني محمود فرجاني، والد "رودينه"، عن سعادته بنجاح وتفوق ابنته، وفخره بحصدها الدرجات النهائية ووجود اسمها في قائمة أوائل المحافظة، مؤكدًا أنها دومًا من المتفوقين والأوائل، ولديها طموح وشغف في تحقيق التميز والنجاح.

وقال إن هدفها كان منذ بداية العام الدراسي أن تكون الأولى على مستوى محافظة الجيزة، وبمثابرة واجتهاد وتعب نجحت في تحقيقه، مشيرًا إلى أن حصولها على الدرجات النهائية في امتحانات الفصل الدراسي الأول شجعها على المواصلة لتتفوق أيضًا في الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أن "رودينا" اجتهدت طوال العام الدراسي، كانت تذهب لدروسها يوميًا وعند عودتها للمنزل تذاكر، وتتابع ما عليها من حفظ لآيات القرآن الكريم، الذي حفظت منه حتى الآن الأجزاء الـ11 الأولى، مشيرًا إلى أنها كانت تنظم وقتها، وتقسم المواد الدراسية حتى تتمكن من تحصيل المواد أولًا بأول دون أن تراكم عليها شيئًا.

وأكد أنه ووالدتها دومًا ما يشجعانها ويحفزانها على التفوق والنجاح، ويهيئان لها كل الظروف التي تساعدها على المذاكرة، متمنيًا لها مواصلة التفوق في دراستها بالمرحلة الثانوية، وتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى) بنسبة نجاح 87.05%.

وجاء إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبًا وطالبة، حصل 721 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية فى الامتحانات.