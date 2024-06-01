شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 25 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غداً الأحد 25 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام. وتأتي هذه الرحلات بواقع 11 رحلة القاهرة - جدة، و9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، و3 رحلات كوناكري - المدينة، ورحلتين من باماكو - المدينة. وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والتضامن والسياحة والأثار ووزارة الطيران المدني وتضامن القاهرة والجيزة والأسكندرية والشرقية ومطروح وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز