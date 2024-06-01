شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين: صرف سلع مدعمة لأصحاب البطاقات بـ4 مليارات جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

رابط التقدم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى 2025

السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

خطوات التظلم على نتيجة طلاب صفوف النقل 2024 فى الجيزة

التضامن: نجاح بنك ناصر فى رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية لـ50 مليار جنيه

وزارة التموين: سعر الخبز السياحي والفينو ثابت في الأسواق دون زيادة

وزير التعليم: 745 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 1981 لجنة

وزير الإسكان: إيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية الشهر الجارى

انطلاق المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

التعليم: أسئلة الثانوية العامة من بنك الأسئلة ولم نقم بتأليفها كما هو معتاد

وزير التعليم يكشف طريقة تصحيح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم: يحق لطالب اللغات فى ثانوية عامة الإجابة عن الأسئلة المقالية بالعربي

وزير التعليم: فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 8:30 صباحا

تعليم القاهرة تعلن بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لعام 2025

وزير التعليم: يسمح للطالب المضبوط بوسيلة غش فى الثانوية باستكمال الامتحانات

التعليم: تمرير عصا إلكترونية على طلاب الثانوية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان

رضا حجازي: زيادة موازنة التعليم للعام المقبل لـ214 مليار جنيه

وزير التموين: أسعار السلع الأساسية على البطاقات ثابتة دون زيادة

وزير التعليم : 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة

غدا طقس شديدة الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24

التعليم: لا يمكن حدوث تسريب فى امتحانات الثانوية العامة قبل الساعة 9 صباحا

وزير التعليم: تنسيق مع الكهرباء لعدم قطع التيار بامتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم: اللغة الثانية فى الإعدادية ستكون خارج المجموع ولكن بنجاح ورسوب

وزير التعليم يوضح موقف الطلاب غير الحاصلين على أجهزة التابلت

وزير التعليم: منعنا عقد امتحانات الثانوية العامة ببعض اللجان الساخنة

وزارة التموين: صرف سلع مدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة 4 مليارات جنيه شهريا