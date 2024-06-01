القوات المسلحة تدفع بلجنة تجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم بدمياط والغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، بالتعاون مع محافظتي دمياط والغربية، لجان تجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية لكبار السن وذوي الهمم بالمحافظتين.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم أوجه الرعاية والتيسيرات التجنيدية لأبناء الشعب المصري خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وخلال مراسم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية، ألقى اللواء محمـد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كلمة أكد خلالها حرص الإدارة على مسايرة حركة التطوير الشاملة للقوات المسلحة والعمل على تطوير منظومة الأداء داخل المناطق التجنيدية بما يحقق السرعة والدقة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات للمواطنين.

فيما ألقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا.

وخلال الفعاليات التي أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ألقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، كلمة أشار فيها إلى حرص المحافظة على التعاون مع القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم كونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وتوافد أبناء محافظتي دمياط والغربية، على اللجان التجنيدية لتوقيع إجراءات الكشف الطبي وإنهاء إجراءاتهم وتسلمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وقدموا عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام.

حضر المراسم رئيس جامعة دمياط، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.