بالصور.. بدء اجتماع الحوار الوطني لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

بدأت منذ قليل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمدينة الشيخ زايد والذي يناقش فيه موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية للتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة لدعم القضية الفلسطينية وبما يحمي أمنها القومي وسيادتها على أراضيها والوقوف بحزم ضد أية محاولات لتصفية القضية، خاصة بعد التطورات الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

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