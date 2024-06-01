"موازنة النواب": لا مساس بأسعار الكهرباء على هذه الشرائح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يتم الاقتراب من أسعار الكهرباء لأول 3 شرائح وسوف يستمر الدعم عليهم.

وأوضح "عمر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "يجب أن تستمر شركات الكهرباء في تأدية الخدمات الخاصة بها كي لا تتأثر سلبًا"، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم هي العدو الرئيسي لنا.

وأضاف: "لن يتم المساس بأسعار الكهرباء لأول 3 شرائح الأقل استهلاكًا"، مضيفا: "توليد الكهرباء يحتاج إلى غاز ومازوت بتكلفة حوالي 15 مليار جنيه شهريًا".

وتابع: "الموازنة الجديدة بها دعم بأكثر من 96 مليار جنيه لرغيف الخبز ولم يتم رفع الدعم عن منظومة الخبز مطلقا".