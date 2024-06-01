"فيديوهات خادشة لتحقيق أرباح".. سقوط سيدة الإسكندرية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية سيدة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام "سيدة "لها معلومات جنائية" ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.