بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق عمارة سكنية بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب في عمارة سكنية بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عمارة سكنية بمنطقة التجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.