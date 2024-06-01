شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول أول أفواج بعثة القرعة مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية اليوم السبت، وصول أول أفواج حجاج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة، مؤكدا فى الوقت نفسه استمرار الجسر الجوى بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضى المقدسة على مدى الأيام المقبلة.

وأوضح - فى تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة - أن مسئولى بعثة القرعة كانوا فى استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة فور وصولهم؛ وذلك لمتابعة اجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادا لتسكينهم فى فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف.

ولفت إلى قيام مسئولى بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار اقامتهم، قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة انهاء اجراءات تسكينهم فور وصولهم بسلامة الله.



وأشار فى الوقت نفسه إلى استمرار الجسر الجوى بين مصر والمملكة العربية السعودية على مدى الأيام المقبلة؛ لنقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى الأراضى المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة، لافتا إلى أنه سيتم هذا العام تطبيق رحلة المسار الواحد فى إطار التيسير على الحجاج؛ حيث سيسافر نصف الحجاج إلى مطار المدينة المنورة، ويعودون بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن عبر مطار جدة، فيما يسافر النصف الآخر إلى مطار جدة، على أن تكون عودتهم للبلاد عبر مطار المدينة المنورة.



وأكد أنه تم رفع درجات الاستعداد فى صفوف ضباط بعثة القرعة بمطارى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من آداء المناسك فى سهولة ويسر.



وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، حجاج بعثة القرعة، بالتعاون مع مسئولى البعثة، والالتزام بالضوابط التى سبق الإعلان عنها، والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتى تصب جميعها فى مصلحة ضيوف الرحمن وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.