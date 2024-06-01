شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح معامل بناء القدرات لأبحاث المياه بمركز بحوث الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بحضور الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عادل عبد العظيم- رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات من الوزارة، وأساتذة من المركز.

وعقب الافتتاح قال القصير إن إنشاء هذه الوحدة يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بترشيد المياه وقياس كفاءة المياه الجوفية واستدامتها والاهتمام بتصنيع الوحدات الصغيرة لتحلية المياه وهى نماذج تستفيد منها الدولة وكذلك القطاع الخاص.

وأشاد وزير الزراعة بإمكانيات المركز، وتطبيق هذه المخرجات لتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروعات، والتوسع فى البحوث التطبيقية التى اثر على ارض الواقع كما وجه بتوحيد الجهود بين جميع المعامل المماثلة فى مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لتعظيم الاستفادة من الأجهزة وإمكانيات جميع الباحثين فى الوزارة.

ومن ناحيته قال رئيس مركز بحوث الصحراء أن افتتاح المعمل جاء على هامش زيارة الوزير للمركز اليوم واجتماعه مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لنقل رسائل وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تخدم قطاع الزراعة، موضحاً أن المعمل يضم أحدث الأجهزة لعينات المياه والتربة وعينات الأغشية المستخدمة فى تحلية المياه، وجهاز قياس النظائر المستقرة لتحديد عمر المياه فى الخزان الجوفى، ومعرفة أى مصدر تلوث للمياه الجوفية، وجهاز قياس مساحة السطح للمواد النانوية.

كما قام القصير بزيارة المعمل المركزى لتحليل عينات المياه والتربة، ومعمل توصيف عينات الاغشية المختلفة الذى يضم أحدث الأجهزة مثل المسح الضوئى الالكترونى وقياس تحليل العناصر الثقيلة والطيارة، ومعمل البيئة النباتية وبه أحدث الأجهزة مثل HBLC إلى جانب زيارة تصنيع أغشية التناضح العكسى والتى تضم الماكينات الخاصة بتصنيع الاغشية وهى عبارة عن خط انتاج متكامل، بالإضافة إلى الاضطلاع على مخرجات المشروعات المختلفة مثل: مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع أغشية التقطير الغذائى، ومشروع معالجة المياه بالحافز الضوئى.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد عقد اجتماعا اليوم بمركز بحوث الصحراء فى المطرية حضره بعض الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لنقل رسائل وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للباحثين وقيادات الوزارة حول ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تخدم قطاع الزراعة وتحقق الأمن الغذائى.