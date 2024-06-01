شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: صرف سلع مدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة 4 مليارات جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو 2024، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لما يقرب من 63 مليون مواطن، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا تقرب من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بكميات كبيرة، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من السلع المدعمة أو السلع الحرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع وأن مخازن شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1500 مخزن، قامت بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.

على جانب آخر، أعلنت وزارة التموين صرف السلع التموينية بمحافظة الجيزة من خلال 2500 بقال تمويني و منفذ جمعيتي و منفذ تابع لشركتي النيل المجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الجملة، إضافة إلى 21 مخزن جملة تابع للمصرية لتجارة الجملة منتشرين في أنحاء الجيزة.