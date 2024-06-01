شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة فى غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر حملت الجانب الإسرائيلى مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

انفوجراف جهود مصرية للعودة للمفاوضات

اجتماع مصرى أمريكى إسرائيلى مزمع عقده غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح فى ظل تمسك مصر بالإنسحاب الإسرائيلى الكامل من المنفذ

جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة فى قطاع غزة فى ضوء الطرح الأمريكى الأخير