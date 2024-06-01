شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب فى غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً، محذراً من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي، ومؤكداً ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. قال مصدر رفيع المستوى إن مصر حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح، وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. قال مصدر رفيع المستوي إن اجتماع مصرى أمريكى إسرائيلى مزمع عقده غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح فى ظل تمسك مصر بالإنسحاب الإسرائيلى الكامل من المنفذ. مصدر رفيع المستوى: اجتماع مصرى أمريكى إسرائيلى غدا بالقاهرة لبحث تشغيل معبر رفح مصدر رفيع المستوى: مصر حملت الجانب الإسرائيلى مسؤولية إغلاق معبر رفح

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن حصة المواطن من الخبز ثابتة على بطاقة التموين وهى 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقات، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن لافتا إلى أن الدولة مازات تدعم الخبز بحوالى 84% من إجمالى تكلفة انتاج الرغيف وان ما يدفعه المواطن 20 قرشا للرغيف يمثل 16% فقط من التكلفة مما يؤكد على استمرارية الدولة فى دعم رغيف الخبز . قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، معقبا "بالمناسبة، نظام الثانوية العامة الجديد بروح نظام ig"، و أن 70%؜ من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود ٣٠٪؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح. وزير التعليم : 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة وزير التموين لليوم السابع: حصة المواطن من الخبز ثابتة 5 أرغفة يوميا

الرئيس السيسى يؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب فى غزة ومنع توسع تداعياتهاالحكومة: بدء تلقى طلبات المشاركة بالمرحلة 1 لمشروعات إنتاج الطاقة "المتجددة"السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس والقاهرة / الإسكندرية والعكس، في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر على توفير سبل الراحة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الآن رابط التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل ورياض الأطفال، حيث يمكن التقدم الآن من خلال الدخول على الرابط التالى https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة للخبز السياحى "الحر"، وهي سعر الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا والرغيف وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش، حيث أكدت الوزارة استمرار طرح الخبز السياحي والفينو بنفس الأسعار دون تغيير. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو 2024، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لما يقرب من 63 مليون مواطن، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا تقرب من 4 مليارات جنيه. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء فى جمهورية أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشى مرض الحمى القلاعية ومساعدتهم فى السيطرة على المرض. بتوجيهات رئاسية.. مصر تسلم 3 ملايين جرعة من لقاح الحمى القلاعية للأشقاء فى أوغندا وزارة التموين: صرف سلع مدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة 4 مليارات جنيه شهريا وزارة التموين: سعر الخبز السياحي والفينو ثابت في الأسواق دون زيادة تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدًا الأحد الموافق 2 يونيو 2024، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، ولمدة خمسة عشر يومًا. وتستقبل المديرية طلبات التظلم على النتيجة، إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لها عبر الرابط التالى: ‏https://www.gizaedu.net/ رابط التقدم بتظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بالجيزة أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع عدد شهداء طواقمه في غزة إلى 33 شهيدا منهم 19 استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الإنساني. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: عائلات المحتجزين تدعو للخروج إلى الشوارع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف الحرب. عائلات أسرى إسرائيل تدعو للخروج للشوارع للمطالبة بصفقة تبادل ووقف الحرب ارتفاع عدد ضحايا موظفى الهلال الأحمر الفلسطينى لـ33 شهيدا فى غزة شهدت أسعار الذهب في السوق المصري هبوطا بحوالي 15 جنيها، مع الهبوط في سعر أوقية الذهب العالمية، وسجل جرام الذهب في مصر الآن 3105 جنيهات للجرام، بالتزامن مع انخفاض كبير في الطلب على المعدن الثمين في مصر.أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3549 جنيها. عيار 21 يسجل 3105 جنيهات. عيار 18 يسجل 2661 جنيها. عيار 14 يسجل 2070 جنيها. الجنيه الذهب 24840 جنيها. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . غدا طقس شديدة الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24 أسعار الذهب في مصر تتراجع .. عيار 21 يسجل 3105 جنيهات

رابط التقدم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى 2025