شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستضيف المؤتمر العربى لرؤساء المؤسسات العقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة الداخلية، فعاليات المؤتمر العربي الـ 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي عقد بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها؛ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية بين التقنين والتطبيق، والعقوبات السالبة للحرية وتأثيرها على الترابط الأسري، وجهود الدول الأعضاء في شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم بالضمان الاجتماعي، وكذلك تجاربها في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها.