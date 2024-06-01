شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة.. استعلم عنها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي.

للاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثانى الثانوي بالجيزة، اضغط هنا…

‏

وعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام (عربي - لغات) بمحافظة الجيزة في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.

ونظمت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة، في الفترة من الخميس 9 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024.

ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فور إعلان المديرية فتح باب التظلمات، باتباع الخطوات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها".

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها فى المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزارى رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي، نتيجه اولي ثانوي الترم الاول 2024، بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، نتيجه الصف الاول الثانوي محافظه القاهره، وزاره التربيه والتعليم، نتيجة الصف الأول الثانوي بوزارة التربية والتعليم، موقع نتيجه نت، بوابة الثانوية العامة، لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 محافظة الشرقية، نتيجة الصف الأول الثانوي التجاري برقم الجلوس 2023، نتيجة الصف الأول الثانوي محافظة الجيزة، نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة،

