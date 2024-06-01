شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة العالمية: الأوضاع الصحية فى قطاع غزة تزداد سوءا كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث الصحة العالمية إن الأوضاع الصحية في قطاع غزة تزداد سوءا كل يوم، مضيفا أن الأمر كارثي في قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية ونقص الخدمات.

وأضاف متحدث الصحة العالمية فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أننا مستمرون في دعم قطاع غزة وهناك الكثير من التحديات للوصول إلى المستشفيات، مضيفا أن ما يحدث من عمليات عسكرية في محيط المستشفيات بقطاع غزة أمر غير قانوني.

وتابع متحدث الصحة العالمية أن الحرب في قطاع غزة تؤثر على الجميع ويجب إيصال المساعدات للفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

