شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينية: لا تغيير فى منظومة التموين.. وأجهزة الرقابة تمر على كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية، عدم وجود أي تغيير في المنظومة التموينية بعد رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، قائلا: "المواطن بيذهب للمخبز ويحصل على العيش بـ20 قرش بدلا من 5 قروش وأجهزة الرقابة على التموين تمر على كل مكان".

وأضاف حسام الجراحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنهم صوروا فيديوهات من كل المحافظات لمعرفة طبيعة الوضع، متابعا: "مفيش شكوى من أي حد ومعدلات عدد أرغفة العيش لقينها متناسقة بنفس الحدود مع كل شهر متناسقة".

واستكمل: "بالنسبة للسلع التموينية متوفرة والمواطن في أي وقت يستطيع أنه يحصل على التموين الخاص به، والمواطن اللي مش هيسحب العيش بتاعه يقدر يستبدل النقاط ويحصل على سلع تموينية".

