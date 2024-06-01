شكرا لقرائتكم خبر عن جانتس: الموافقة بالإجماع على مقترح بايدن داخل المجلس الحربي الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من تقارير إعلامية بأن ‏وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جانتس يقول إن مقترح بايدن تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل المجلس الحربي الإسرائيلي.

كما أفادت القناة بأن جانتس يدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الحرب بحضور طاقم المفاوضات لبحث الخطوات المقبلة في صفقة التبادل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

