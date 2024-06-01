شكرا لقرائتكم خبر عن شروط يجب توافرها فى الأضحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأضحية من العادات الدينية التي يحرص عليها المسلمون في عيد الأضحى، وتتطلب اختيار الأضاحي اهتماماً ودقة في اختيار الحيوان الصحيح والمناسب حيث يجب الاهتمام ببعض الأمور الظاهرية عند اختيار الأضحية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الشروط الواجب توافرها عند اختيار الأضحية:

1- يجب اختيار حيوان صحي وخالٍ من الأمراض.

2- يفضل اختيار حيوان من مزارع معتمدة ومراقبة صحية، وأن يكون الحيوان خاليا من الأمراض المعدية، مثل الجلدية والتنفسية والهضمية.

3- يجب اختيار حيوان يتراوح عمره بين 6 أشهر وسنتين، لأن الحيوانات الأصغر سناً لا تكفي للذبح والحيوانات الأكبر سناً قد تكون ذات لحم غير ناضج ومتصلب.

4- يجب اختيار حيوان مناسب الحجم والوزن، و أن يكون الحيوان كبيراً بما يكفي لتلبية احتياجات الأسرة والمجتمع، ولكن لا يجب أن يكون كبيراً جداً بحيث يصعب التعامل معه.

5- يجب اختيار حيوان جميل المنظر وخالي من العيوب الجسمانية، حيث يمثل الجمال علامة على جودة الحيوان والاهتمام بتربيته.