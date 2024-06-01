"علاقة صداقة".. الداخلية تكشف سر تغيب "فتاة الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تغيب فتاة بالدقهلية.

كان مستخدمون على مواقع التواصلا الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا منشورًا بشأن واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها.

تبين بالفحص أنه بتاريخ 24 مايو الماضي تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة- مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته (طالبة) عن مسكنهما.

دلت التحريات على قيام شخصين (عامل وسائق مركبة "توك توك" - مقيمان بدائرة المركز) "تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة" باصطحابها إلى مدينة جمصة والاستيلاء على (هاتفها المحمول، مبلغ مالي)، وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة بنى عبيد.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.