حدث في 8 ساعات| بدء تطبيق صرف الخبز المدعم بالسعر الجديد.. و3 شرائح لا تشملها زيادة أسعار الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والإقتصادية والاجتماعية أبرزها، بدء تطبيق صرف أسعار الخبز المدعم بالسعر الجديد 20 قرشًا للرغيف، ووزارة الكهرباء تستعد لتعجيل أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة وذلك بعد التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء بشأن وضع خطة جديدة لرفع الدعم تدريجيًا.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

قبل تطبيقها.. ننشر أعلى نسبة زيادة متوقعة في شرائح الكهرباء

تستعد وزارة الكهرباء لتعجيل أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة وذلك بعد التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء بشأن تكليف وزارة الكهرباء بوضع خطة جديدة لرفع الدعم تدريجيا على مدار 4 سنوات.

وقال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء إلى 40%.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، تفاصيل الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنها ستتراوح في أول 3 شرائح بين 30 و35%.

الرغيف بـ "ريال".. 23 صورة من المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة

بدأ قبل قليل صرف أسعار الخبز المدعم بالسعر الجديد 20 قرشًا للرغيف تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع سعر الخبز.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمل المخابز منذ صباح اليوم، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تتابع الأجهزة الرقابية المخابز ومدى الالتزام بالأسعار المقررة وإنتاج خبز جيد للمواصفات القياسية.

شرح مادة التربية الدينية في المواد غير المضافة للمجموع.. مع "أشطر انت الأشطر"

يُقدم "الخليج 365" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة 2024، من خلال إتاحة عدد من الأسئلة الهامة بإجاباتها على مختلف فصول المنهج، ونماذج استرشادية للامتحان.

وتأتي حلقة المراجعات عن شرح مادة التربية الدينية في المواد الغير مضافة للمجموع، والتي يستطيع الطالب بعدها الالمام بالمنهج كاملا، بالإضافة إلى منع الخوف والرهبة المتواجدة لديهم.

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وزير الصحة: علاج 2.2 مليون مريض من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم السبت، مع عدد من قيادات الوزارة، للوقوف على مستجدات العمل بالمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمبادرة ومعدلات الإنجاز منذ بداية العمل بالمبادرة وحتى 29 مايو 2024، حيث تم تقديم الخدمة لـ 2 مليون و222 ألف حالة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتم إجراء 864 ألفا و663 حالة جراحة رمد، وإجراء 689 ألفا و162 قسطرة قلبية، وعدد 88 ألفا و622 عملية قلب مفتوح، و876 عملية زراعة كلى، بينما تم إجراء 20 ألفا و834 قسطرة طرفية، فيما بلغ عدد جراحات الأورام نحو 148 ألفا و906 حالات، بينما بلغ عدد عمليات زراعة الكبد 1220 عملية.

طقس الأحد.. "الأرصاد": موجة شديدة الحرارة حتى هذا الموعد ورياح واضطراب الملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة الجيزة

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024.

وفي نفس الإطار، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2024.

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سكن وتأمينات ومواصلات.. فرص عمل في إحدى شركات الجيزة -(الشروط والتقديم)

كشفت محافظة الجيزة، عن توافر عدد من فرص العمل، بشركة بروسكيور للأمن والحراسة، بحضور مسئول الموارد البشرية، وذلك يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أنه مطلوب في فرص العمل "200 مراقبين ومشرفين آمن بالشيخ زايد".

التطبيق نهاية الشهر.. 3 شرائح لا تشملها زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يتم الاقتراب من أسعار الكهرباء لأول 3 شرائح وسوف يستمر الدعم عليهم.

وأوضح "عمر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "يجب أن تستمر شركات الكهرباء في تأدية الخدمات الخاصة بها كي لا تتأثر سلبًا"، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم هي العدو الرئيسي لنا.

وأضاف: "لن يتم المساس بأسعار الكهرباء لأول 3 شرائح الأقل استهلاكًا"، مضيفا: "توليد الكهرباء يحتاج إلى غاز ومازوت بتكلفة حوالي 15 مليار جنيه شهريًا".