كلام مغلوط وغير منطقي.. "الكهرباء" عن استثناء بعض الفئات من سداد فواتير الاستهلاك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك معلومات غير صحيحة ولا يتم دراستها على الاطلاق متعلقة بإعفاء بعض الحالات الخاصة من سداد فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها هذه الفئات، قائلًا:"هذا كلام مغلوط وغير منطقي بالمرة".

وأضاف المصدر لمصراوي، أن فواتير الكهرباء يتم احتسابها بسعر واحد لكافة المواطنين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ولا يتم أي استثناءات على الاطلاق سواء لمواطنين يعانون من إعاقات أو ظروف اقتصادية.

ونفي نية الوزارة إعفاء أصحاب المعاشات الذين يعيشون في المناطق النائية من سداد قيمة فاتورة الكهرباء وكذلك الأشخاص اللذين يعانون من أي نوع من أنواع الإعاقة.