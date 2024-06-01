اللواء سمير فرج: الوضع في قطاع غزة يتجه نحو المزيد من التعقيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، بأن الوضع في قطاع غزة يتجه نحو المزيد من التعقيد.

في تصريحاته خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، لفت اللواء فرج إلى أن انقطاع إمدادات الوقود قد أدى إلى توقف المستشفيات عن العمل، مما يزيد من حدة الأزمة الصحية الراهنة.

تطرق اللواء فرج إلى الأثر الإنساني العميق للأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا بلغ 35 ألف شهيد، بالإضافة إلى 75 ألف جريح ومصاب، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة للدعم الإنساني.

أشار اللواء فرج كذلك إلى التطورات السياسية المتعلقة بمعبر رفح، حيث ذكر أن هناك اقتراحًا سيناقش في اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي تم طرحه لأول مرة في عام 2005، ويتضمن الاقتراح أن يسيطر جزء من الاتحاد الأوروبي على المعبر من الجانب الفلسطيني، وسيكون مسؤولًا عن استلام المساعدات الإنسانية من الجانب المصري وتوزيعها من خلال مؤسسة "الأونروا" لمساعدة الشعب الفلسطيني.

كما تطرق إلى ما وصفه بـ"فضيحة" تتعلق بانهيار رصيف أمريكي عائم، وهو ما يعكس التحديات اللوجستية في المنطقة.

وفي ظل هذه الأوضاع المعقدة، يبدو أن الحوار الدولي والإقليمي يأخذ منحى حاسمًا للتخفيف من حدة الأزمة وضمان وصول المساعدات الضرورية إلى المحتاجين في غزة.