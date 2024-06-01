مكتبة مصر العامة تناقش "التأثير السلبي للسوشيال ميديا على العلاقات الأسرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، في الخامسة ونصف مساء الإثنين المقبل، ندوة بعنوان «التأثير السلبي للسوشيال ميديا على العلاقات الأسرية»، بمشاركة الكاتبة الدكتور نهاد صبيح، ويريد اللقاء السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وقالت رانيا شرعان، مدير المكتبة إن الندوة، تأتي في إطار البرنامج الثقافي والتوعوية الذي تقدمه المكتبة بشكل شهري لرفع الوعي، ونشر والمعرفة وبناء الإنسان.

وأضافت أن موضوع الندوة مهم جدا في الوقت الحالي، لما تلعبه السوشيال ميديا من دور كبير في الحياة الأسرية، ويسبب العديد من المشكلات، والعزلة بين أفراد العائلة، مؤكدة أن الندوة ستناقش كيفية استغلال السوشيال ميديا إيجابيا، وتفادي المخاطر التي تتعرض لها الأسرة بسببها، وحماية ابنائنا منها.

الدكتورة نهاد صبيح، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وخبيرة التنمية البشرية، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزوجة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

كانت قد وقعت نهاد صبيح خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحدث مؤلفاتها «مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة وتحليل»، الذي يحمل أكثر من دراسة وتحليل يهم الشباب.