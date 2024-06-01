شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار الكهرباء مؤجلة منذ عام.. وتصاعدية حسب الشريحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضع خطة مع وزيري الكهرباء والبترول لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال 2024 تزامنا مع نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، وتكليف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى لمدة 4 سنوات يتم خلالها تحريك أسعار الكهرباء، خصوصا أن الزيادة الحالية كانت مؤجلة من العام الماضي، ومن المقرر أن تكون تصاعدية حسب الشريحة.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أقرت بزيادة تعريفة الاستهلاك لـ شرائح الكهرباء 2024، بداية من شهر يناير الماضي 2024 وحتى 30 يونيو المقبل، بنسبة تراوحت بين 16 و26%، وجاءت أسعار شرائح الكهرباء 2024 كالتالي:

الشريحة الأولي من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بـ 58 قرشًا بدلاُ من 48 قرشًا، بقيمة 29 جنيها لـ50 كيلو وات بنسبة زيادة 20%.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات إلى 100 كيلو وات بـ 68 قرشًا بدلاُ من 58 قرشًا، بنسبة زيادة 17%، لتصبح قيمتها 34 جنيهًا، وبذلك يكون المبلغ المطلوب للشريحتين هو 63 جنيهًا، وفي حالة زيادة الاستهلاك عن 100 كيلو يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر طبقا للشريحة الثالثة.

الشريحة الثالثة وهى من صفر كيلو وات إلى 200 كيلو وات بـ 83 قرشًا بدلاً من 77 قرشًا، بنسبة زيادة 7.7%.

الشريحة الرابعة من 101 كيلو وات إلى 350 كيلو وات بـ 125 قرشًا بدلاً من 106 قرشًا، بنسبة زيادة 18%.

الشريحة الخامسة من 351 كيلو وات إلى 650 كيلو وات بـ 140 قرشًا بدلاً من 128 قرشًا، جنيه بنسبة زيادة 9%.

الشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات إلى 1000 كيلو وات، يتم حساب قيمة الاستهلاك من الصفر، والتي كانت بـ 128 قرشًا، يتم حسابها 140 قرشًا، بنسبة زيادة 9%.

الشريحة الأخيرة لأكثر من 1000 كيلو وات يتم حسابه من الصفر بـ 165 قرشًا بدلاً من 148 قرشًا في التعريفة القديمة، بنسبة زيادة 11.5%.

كان مجلس الوزراء قد وافق في الخميس 17 أغسطس 2023 ، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، وتم تطبيقها فى أول يناير الماضى.