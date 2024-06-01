شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 21 مسجدا الجمعة المقبلة منها 18 جديدا و3 بعد الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 21 ) مسجدًا يوم الجمعة 7 / 6 / 2024م، منها ( 18 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1014 ) مسجدًا منها ( 791 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 223 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 7 / 6 / 2024م عدد ( 12036 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و (532) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد التقوى – قرية الفقاعي - مركز ببا

2. مسجد الشيخ ياسين – بندر ببا

3. مسجد كامل متولي – قرية بهبشين – مركز ناصر

4. مسجد علي نصر - قرية إهوه– مركز بني سويف

5. مسجد التوبة – حي الأزهري – بندر بني سويف

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد فاطمة الزهراء – قرية شرنوب – مركز دمنهور

7. مسجد عزبة عمارة – أبو الخزر – دمسنا – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. مسجد المجاز الشرقي البحري – بالمجاز - مركز الحامول

مديرية أوقاف قنا

9. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – مركز نجع حمادي

10. مسجد حسن وزيري – القارة – مركز أبو تشت

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد الحاج جمال – قرية شم القبلية – مركز مغاغة

12. مسجد الإيمان – قرية منشأة حلفا – مركز العدوة

13. مسجد البدري – قرية الأشمونين – مركز ملوي

14. مسجد عبد الله عبد الكريم – عزبة الدباحين – قرية طوخ الخيل – مركز المنيا

15. مسجد التقوى – قرية العرين القبلي – مركز ملوي

مديرية أوقاف الغربية

16. المسجد الكبير – دمتنو – مركز المحلة الكبرى

17. مسجد الحرمين – كفر العرب – مركز زفتى

مديرية أوقاف أسوان

18. مسجد علي بن أبي طالب - الكرنك - مركز إدفو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد عمر بن الخطاب – أبو مناع غرب - دشنا

2. مسجد العكرمي – خط الجبل – القلعة - قفط

3. مسجد نجع العروبة الشرقي – البراهمة – قفط