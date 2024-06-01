شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاوقاف: أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة الأجواء الإيمانية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الاوقاف عن اعتماد وتجهيز أكثر من (6000) آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ، فضلاً عن المساجد التي تقام بها صلاة العيد، ومن أبرز ساحات صلاة العيد لهذا العام 1445هـــ ما يأتي :

أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



أبرز ساحات صلاة العيد



