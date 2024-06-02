شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز" تبرز البيان الصحفى المشترك لمصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة رويترز للأنباء البيان الصحفى مشترك الصادر مساء اليوم السبت عن جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عن دعوة الوسطاء الثلاثة لإسرائيل وحماس بقبول وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان: "تدعو كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلاً من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤".





وأضاف: أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهى بشكل فورى المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم.

وتابع: يقدم هذا الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.