شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بياض العرب يوفر فرص عمل ويشجع على التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج "فى المساء مع قصواء" المذاع على قناة سى بى سى، تقريرا تليفزيونيا عن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف.

وقال التقرير إن المجمع واحدًا من 14 مجمعًا صناعيًا أنشأتها الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية للتشجيع على التصنيع وزيادة الإنتاج توفير فرص العمل، لافتا إلى أن المكان على مساحة 70 فدانًا و 266 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل وبتكلفة تجاوزت 900 مليون جنيه، بعدما افتتحه الرئيس السيسى، بمنطقة بياض العرب عام 2021.

ويضم المجمع انشطة مختلفة كالصناعات الكيماوية وصناعات معدنية بسيطة بالإضافة لصناعات هندسية وغذائية.

وقال محمود على أحد المستثمرين بالمجمع الصناعى بمحافظة بنى سويف: كلنا بنفخر بأن فى صرح صناعى عظيم بدأ ببنى سويف، وهو مشروع متكامل يبدأ بتجهيز المجمع من التخطيط للتنفيذ لتسليم الوحدات لما بعد الاستلام كمساندة فى توفير الظىلات والمواد والمعدات أدى للتشغيل والنجاح والتصدير.



