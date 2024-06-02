شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تنظيم وزارة الرى لأسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت شعار "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنة"، والمقرر عقده خلال الفترة من 13-17 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو”.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تعزيز محاور الأسبوع لتشمل عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه، والتركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية".

2- توفير كل أشكال الدعم للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل الذى يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

3- قبول 112 ملخصا بحثيا، وبدء المرحلة الثانية من التقييم النهائى للأبحاث بمعرفة اللجنة العلمية للأسبوع.

4- فتح باب التقديم في مسابقتى "المخترعين الصغار" و"عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق" ، والإعداد لمسابقات "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "جائزة الابتكار في إدارة المياه".

5- معرض الأسبوع يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه.

6- تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع والتي تسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك .