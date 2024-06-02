أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد

الأحد، 02 يونيو 2024 12:00 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التموين يكشف أسباب تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى الوقت الحالى

مصر تشاركُ فى فعالياتِ مؤتمرِ العملِ الدوليى بجنيف

رابط نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة.. استعلم عنها الآن

وزير التعليم: غرفة عمليات امتحانات الثانوية ترصد فورا أي طالب يحاول الغش

وزارة الصحة: تخصيص عيادات طبية للكشف على الحجاج بمكة والمدينة

السلع التموينية: لا تغيير فى منظومة التموين.. وأجهزة الرقابة تمر على كل مكان

وزارة الاوقاف: أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد

وزارة التموين: صرف سلع مدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة 4 مليارات جنيه شهريا

وزير التعليم: منعنا عقد امتحانات الثانوية العامة ببعض اللجان الساخنة

وزير التعليم يوضح موقف الطلاب غير الحاصلين على أجهزة التابلت

وزير التعليم: اللغة الثانية فى الإعدادية ستكون خارج المجموع ولكن بنجاح ورسوب

وزير التعليم: تنسيق مع الكهرباء لعدم قطع التيار بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: لا يمكن حدوث تسريب فى امتحانات الثانوية العامة قبل الساعة 9 صباحا

غدا طقس شديدة الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24

وزير التعليم : 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة

وزير التموين: أسعار السلع الأساسية على البطاقات ثابتة دون زيادة

رضا حجازي: زيادة موازنة التعليم للعام المقبل لـ214 مليار جنيه

التعليم: تمرير عصا إلكترونية على طلاب الثانوية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان

وزير التعليم: يسمح للطالب المضبوط بوسيلة غش فى الثانوية باستكمال الامتحانات

تعليم القاهرة تعلن بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لعام 2025

وزير التعليم: فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 8:30 صباحا

التعليم: يحق لطالب اللغات فى ثانوية عامة الإجابة عن الأسئلة المقالية بالعربي

وزير التعليم يكشف طريقة تصحيح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم: أسئلة الثانوية العامة من بنك الأسئلة ولم نقم بتأليفها كما هو معتاد

انطلاق المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وزير الإسكان: إيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية الشهر الجارى

وزير التعليم: 745 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 1981 لجنة

وزارة التموين: سعر الخبز السياحي والفينو ثابت في الأسواق دون زيادة

التضامن: نجاح بنك ناصر فى رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية لـ50 مليار جنيه

خطوات التظلم على نتيجة طلاب صفوف النقل 2024 فى الجيزة

السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

رابط التقدم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى 2025