أخبار مصر

أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئيسية arrow breadcrumbs أخبار عاجلة
صلاة العيد صلاة العيد
  • Share on facebook
  • Share on twitter
  • Share on messenger
  • whats-app-32-bg.png

كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 02 يونيو 2024 12:00 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

وزير التموين يكشف أسباب تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى الوقت الحالى

مصر تشاركُ فى فعالياتِ مؤتمرِ العملِ الدوليى بجنيف

رابط نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة.. استعلم عنها الآن

وزير التعليم: غرفة عمليات امتحانات الثانوية ترصد فورا أي طالب يحاول الغش

وزارة الصحة: تخصيص عيادات طبية للكشف على الحجاج بمكة والمدينة

السلع التموينية: لا تغيير فى منظومة التموين.. وأجهزة الرقابة تمر على كل مكان

وزارة الاوقاف: أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد

وزارة التموين: صرف سلع مدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة 4 مليارات جنيه شهريا

وزير التعليم: منعنا عقد امتحانات الثانوية العامة ببعض اللجان الساخنة

وزير التعليم يوضح موقف الطلاب غير الحاصلين على أجهزة التابلت

وزير التعليم: اللغة الثانية فى الإعدادية ستكون خارج المجموع ولكن بنجاح ورسوب

وزير التعليم: تنسيق مع الكهرباء لعدم قطع التيار بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: لا يمكن حدوث تسريب فى امتحانات الثانوية العامة قبل الساعة 9 صباحا

غدا طقس شديدة الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24

وزير التعليم : 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة

وزير التموين: أسعار السلع الأساسية على البطاقات ثابتة دون زيادة

رضا حجازي: زيادة موازنة التعليم للعام المقبل لـ214 مليار جنيه

التعليم: تمرير عصا إلكترونية على طلاب الثانوية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان

وزير التعليم: يسمح للطالب المضبوط بوسيلة غش فى الثانوية باستكمال الامتحانات

تعليم القاهرة تعلن بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لعام 2025

وزير التعليم: فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 8:30 صباحا

التعليم: يحق لطالب اللغات فى ثانوية عامة الإجابة عن الأسئلة المقالية بالعربي

وزير التعليم يكشف طريقة تصحيح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة

التعليم: أسئلة الثانوية العامة من بنك الأسئلة ولم نقم بتأليفها كما هو معتاد

انطلاق المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وزير الإسكان: إيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية الشهر الجارى

وزير التعليم: 745 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 1981 لجنة

وزارة التموين: سعر الخبز السياحي والفينو ثابت في الأسواق دون زيادة

التضامن: نجاح بنك ناصر فى رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية لـ50 مليار جنيه

خطوات التظلم على نتيجة طلاب صفوف النقل 2024 فى الجيزة

السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

رابط التقدم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى 2025

 

انسخ الرابط Short URL Copy

  • Share on facebook
  • Share on twitter
  • Share on messenger
  • whats-app-32-bg.png
صلاة العيد اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية الخليج 365 بلس

Trending Plus

الخليج 365 Trending

"عامل نفسه مدير فنى".. وسام أبو على: رسائل والدى عبارة عن تعليمات فنية الأحد، 02 يونيو 2024 12:56 ص
مشوار البطل.. أرقام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024 مشوار البطل.. أرقام في 2024 الأحد، 02 يونيو 2024 01:00 ص
10 آلاف جندي.. إسرائيل تكشف الحصيلة الثقيلة لعدد المصابين في صفوف الجيش 10 آلاف جندي.. إسرائيل تكشف الحصيلة الثقيلة لعدد المصابين في صفوف الجيش الأحد، 02 يونيو 2024 01:00 ص
كارفخال أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 كارفخال أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 الأحد، 02 يونيو 2024 12:46 ص
مراسم تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2024.. فيديو مراسم تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2024.. فيديو الأحد، 02 يونيو 2024 12:34 ص
أحمد حلمي يرصد دعم العشرات لفلسطين في شوارع روتردام.. صور أحمد حلمي يرصد دعم العشرات لفلسطين في شوارع روتردام.. صور الأحد، 02 يونيو 2024 12:07 ص
وسام أبو علي: والدتي بكت 90 دقيقة في لقاء الأهلي والترجي بسبب فلسطين وسام أبو علي: والدتي بكت 90 دقيقة في لقاء الأهلي والترجي بسبب فلسطين الأحد، 02 يونيو 2024 12:39 ص
سيدة تطالب زوجها بـ8 آلاف جنيه مصروفات مرافق بأكتوبر.. اعرف التفاصيل سيدة تطالب زوجها بـ8 آلاف جنيه مصروفات مرافق بأكتوبر.. اعرف التفاصيل الأحد، 02 يونيو 2024 01:00 ص
رسالة تريزيجيه وزيزو للجماهير: رسالة تريزيجيه وزيزو للجماهير: "الصعود لكأس العالم مش هيكمل غير بيكم" الأحد، 02 يونيو 2024 12:07 ص
أجواء شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأحد 2/6/2024 في مصر أجواء شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأحد 2/6/2024 في مصر الأحد، 02 يونيو 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد الأحد، 02 يونيو 2024 12:00 ص
مواعيد قطارات السكة الحديد على خط الصعيد مواعيد قطارات السكة الحديد على خط الصعيد الأحد، 02 يونيو 2024 01:00 ص
ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 بثنائية ضد دورتموند.. فيديو ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 بثنائية ضد دورتموند.. فيديو السبت، 01 يونيو 2024 11:56 م
فينيسيوس يضيف ثانى أهداف ريال مدريد أمام دورتموند بالدقيقة 83.. فيديو فينيسيوس يضيف ثانى أهداف ريال مدريد أمام دورتموند بالدقيقة 83.. فيديو السبت، 01 يونيو 2024 11:47 م
رئيس تشيلي يعلن انضمام بلاده لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل رئيس تشيلي يعلن انضمام بلاده لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل السبت، 01 يونيو 2024 11:15 م
القائم ينقذ ريال مدريد ضد دورتموند فى شوط سلبى بنهائى أبطال أوروبا.. فيديو القائم ينقذ ريال مدريد ضد دورتموند فى شوط سلبى بنهائى أبطال أوروبا.. فيديو السبت، 01 يونيو 2024 10:50 م
الحظ يعاند دورتموند ضد ريال مدريد بعد مرور 30 دقيقة من نهائى أوروبا.. فيديو الحظ يعاند دورتموند ضد ريال مدريد بعد مرور 30 دقيقة من نهائى أوروبا.. فيديو السبت، 01 يونيو 2024 10:40 م
رونالدينيو وبيل في ويمبلي لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا.. صور رونالدينيو وبيل في ويمبلي لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا.. صور السبت، 01 يونيو 2024 09:46 م
يورجن كلوب يساند دورتموند ضد الريال في ملعب ويمبلي.. فيديو يورجن كلوب يساند دورتموند ضد الريال في ملعب ويمبلي.. فيديو السبت، 01 يونيو 2024 08:53 م
جانتس: الموافقة بالإجماع على مقترح بايدن داخل المجلس الحربي الإسرائيلي جانتس: الموافقة بالإجماع على مقترح بايدن داخل المجلس الحربي الإسرائيلي السبت، 01 يونيو 2024 08:47 م

الأكثر قراءة

موعد كأس السوبر الأوروبي 2024 بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبوركينا فاسو بمشاركة محمد صلاح.. صور التحقيقات مع سيدة بالمطرية تؤكد: راقبت جارها وسرقت مشغولات ذهبية من شقته سيسة وخالد وليد ينضمان لكتيبة محترفي اليد فى أوروبا تعرف على دول ممنوع على ترامب زيارتها بسبب الإدانة.. أبرزها كندا وبريطانيا

لا يفوتك

ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد ريال مدريد فى نهائى دوري أبطال أوروبا ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد ريال مدريد فى نهائى دوري أبطال أوروبا الأحد، 02 يونيو 2024 01:30 ص
موعد كأس السوبر الأوروبي 2024 بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال موعد كأس السوبر الأوروبي 2024 بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال الأحد، 02 يونيو 2024 01:03 ص

مشوار البطل.. أرقام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024 مشوار البطل.. أرقام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024 الأحد، 02 يونيو 2024 01:00 ص
مواعيد قطارات السكة الحديد على خط الصعيد مواعيد قطارات السكة الحديد على خط الصعيد الأحد، 02 يونيو 2024 01:00 ص
ريال مدريد يخطف النجمة الـ 15 لدوري أبطال أوروبا من قلب ويمبلي.. كارفخال وفينيسيوس يقودان الملكي للقب تشامبيونزليج.. المرينجي يعزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا.. وداني الأفضل في نهائي لندن.. فيديو وصور ريال مدريد يخطف النجمة الـ 15 لدوري أبطال أوروبا من قلب ويمبلي.. كارفخال وفينيسيوس يقودان الملكي للقب تشامبيونزليج.. المرينجي يعزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا.. وداني الأفضل في نهائي لندن.. فيديو وصور الأحد، 02 يونيو 2024 01:00 ص
بعد مقترح وخطاب بايدن.. إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما بعد مقترح وخطاب بايدن.. إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما الأحد، 02 يونيو 2024 12:57 ص
كارفخال أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 كارفخال أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 الأحد، 02 يونيو 2024 12:46 ص
مراسم تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2024.. فيديو مراسم تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2024.. فيديو الأحد، 02 يونيو 2024 12:34 ص
ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه.. مشاهد من الملحمة ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه.. مشاهد من الملحمة الأحد، 02 يونيو 2024 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد الأحد، 02 يونيو 2024 12:00 ص
ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 بثنائية ضد دورتموند.. فيديو ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 بثنائية ضد دورتموند.. فيديو السبت، 01 يونيو 2024 11:56 م
فينيسيوس يضيف ثانى أهداف ريال مدريد أمام دورتموند بالدقيقة 83.. فيديو فينيسيوس يضيف ثانى أهداف ريال مدريد أمام دورتموند بالدقيقة 83.. فيديو السبت، 01 يونيو 2024 11:47 م
المزيد من Trending Plus

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا