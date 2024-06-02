شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 6 يونيو آخر موعد للتقديم لفرص عمل في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، أن الخميس 6 يونيو 2024، هو آخر أيام التقديم على فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى التخصصين التاليين: 3 مشرفين عمال، و70 حداد مسلح، بمرتبات تبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى لمهنة حداد مسلح، و3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة، ومدة العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتين.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هى : صورة من جواز سفر سارى، وصور من المؤهل الدراسى وشهادات الخبرة، ودعت الوزارة الشباب الراغب فى العمل فى هذه المهن التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمى ،و الدخول على الرابط التالى : https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index

ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة ،وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة، وأشارت إلى أنه سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وقالت الوزراة، أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أى رسوم أو وسطاء، كما سيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".