شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: تدريب 380 من عمال إدارات البيئة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه خلال الفترة الماضية بذلت الوزارة جهودا مكثفة فى تدريب وتأهيل العاملين في منظومة المخلفات، الأمر الذى يقابله تطوير في مكونات المنظومة بما يفيد المحافظات، من أجل القيام بعمل مميز وبصورة أفضل وأجود.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تدريب 380 من العاملين فى إدارات البيئة، ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون بين الوزارة وزارات التنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على مدار 4 أعوام ماضية، والذى يعد ترجمة حقيقية للاستفادة المثلى لما تم من استثمارات لابنية تحتية في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتبعية الحفاظ على موارد الدولة من خلال مراكز تدريب التنمية المحلية فى منطقة سقارة ، ضم أكثر من 6500 فرصة تدريب سنويا .

جدير بالذكر، أن رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات ،ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة كخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين علي هذه المهنة ،وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم ، وايضا العمل على تقنين أوضاعهم ،ودمجهم في سوق العمل الرسمي ،وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايتهم داخل مواقع عملهم ،كما أنه تعاون يفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية.