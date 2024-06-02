شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف مركز بحوث الصحراء بإيجاد بدائل للقمح لتقليل الفجوة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد دائما على أهمية البحث العلمى وضرورة الاستفادة من جميع الطاقات البحثية في جميع المجالات، كما أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا بالباحثين الجادين ويوجه بتقديم كل أوجه الدعم لهم.

‎وأضاف أن مصر تمتلك أكبر مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة ويعمل فهيما آلاف الباحثين، مشيدا بجهودهم في خدمة الزراعة المصرية والبحث العلمي الزراعي المصري من خلال التوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية.

‎والتقى القصير بالباحثين في مركز بحوث الصحراء بالمطرية حيث وجه بعدد من التكليفات نتعرف عليها فى التقرير التالى:

‎1- البحث العلمي التطبيقي هو الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه.

‎2- البحوث التطبيقية هى الحل لمواجهة التحديات المتحدثة التى تواجه الزراعة بسبب التغيرات المناخية والتصحر والملوحة والجفاف وندرة المياه.

‎3- يجب التوسع فى استخدام أساليب الري الحديث ‎والميكنة الزراعية واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائى والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، وكذلك الأمصال واللقاحات البيطرية واستنباط أصناف جديدة من التقاوى وسلالات مواشي تتلائم مع البيئات الصحراوية.

‎4- الاهتمام بالبحوث التطبيقية حول بدائل القمح لتقليل الفجوة الغذائية والفاتورة الاستيرادية.

‎5- العمل على استنباط ممارسات زراعية جديدة تسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير المياه أيضا تطوير وسائل مكافحة الآفات والحشرات التي تؤثر سلبا على المحاصيل الاستراتيجية.

‎6- ضرورة الاهتمام بالأصول لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل موجها باستغلال هذه الاصول بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

