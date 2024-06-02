قروض ومحطات طاقة شمسية.. ننشر أهم توصيات التقرير الأول للجنة الخطة والموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أوصى التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العام وموازنات الهيئة العامة الاقتصادية بضرورة تنسيق وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة مع الجهات المعنية لمنح حوافز وقروض بدون فوائد للمواطنين وأصحاب المصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء وذلك من خلال مشروع تمويلي يتضمن منح قروض قسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.

كما أوصى التقرير بضرورة قيام وزارة الكهرباء بتطوير آلية الكشف عن سرقة التيار الكهربى وذلك نظرًا لما تحققه شركة توزيع الكهرباء من خسائر.

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